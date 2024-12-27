Bakan Kurum: 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “2025 yılı sonu itibarıyla Hatay'da, 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Hatay’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında, Hatay’ın yeniden imar süreci ve ilçelerdeki çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Hüseyin Yayman, Kemal Karahan, Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, kaymakamlar, kurum müdürleri, AK Parti, CHP, MHP, BBP ve TİP'li tüm ilçe belediye başkanları katıldı. Burada konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “Bakanımızın her ilimize gelişinde sorunlarımızın çözüldüğüne şahit oluyoruz. İnşallah Bakanımızın yapılacak çalışmalar ve uygulamalar ile ilgili kararları olacaktır "dedi.