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        Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Hatayspor, ligin 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:30
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        Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Hatayspor, ligin 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

        Süper Lig’in 18’inci haftasında 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak Hatayspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Erdemli Atış Poligonu’nda sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Dar alan çalışması yapan bordo-beyazlı ekip, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı. Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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