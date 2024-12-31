Suriyeli Abdürezzak: Vatanınıza dönün, ülkeyi hep birlikte kalkındıralım

TÜRKİYE'nin farklı kentlerinde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. 10 yıl yaşadığı Konya'dan ayrılarak Suriye'ye dönen Abdürezzak Abdülrezzak (29), "Gençlere sesleniyorum. Vatanınıza dönün ve Suriye’yi hep birlikte kalkındıralım, biz yapmazsak kim yapacak. Herkes dönsün" dedi.

Baas rejiminin 61 yıl sonra çökmesinin ardından ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı, Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Kara Hudut Kapısı ile Yayladağı ilçesindeki Gümrük Kapısı’ndan çıkışları devam ediyor Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Suriyeliler, ülkelerine gitmek için ev eşyalarıyla geldikleri sınır kapılarından memleketlerine dönüyor.