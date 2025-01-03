Türkiye'de doğan Suriyeli Ela, hiç görmediği anneannesi ve dedesine kavuşacak

SURİYE'de Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından ailesi ile ülkesine dönen 8 yaşındaki Ela Cellet, "Burada doğdum, büyüdüm. Daha sonra Kayseri'ye taşındık. Şimdi hep beraber dönüyoruz. Vatanıma gittiğimde orada hiç görmediğim anneannem, dedem ve akrabalarımla tanışacağım" dedi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri sürüyor. Göç İdaresi Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanan Suriyelilere, çeşitli hediyeler ve ihtiyaç malzemeleri veriliyor. Eşyalarını taşımakta zorlananlara yine ekipler yardım ediyor. Jandarmanın bomba imha ekibinde ve Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli eğitimli köpekler de uyuşturucu ticareti ve patlayıcılara karşı valiz ve eşyalarda arama yapıyor. Bazı Suriyeliler eşyalarının yanı sıra evcil hayvanlarını da da ülkelerine götürüyor.

'OKULA GİDİP, ARAPÇA ÖĞRENECEĞİM' Ailesiyle ülkesine dönmek için kapıda bekleyenlerden Ela Cellet, "Ailem 9 yıl önce Antakya'ya yerleştiği için ben de burada doğdum, büyüdüm. Daha sonra Kayseri'ye taşındık. Şimdi hep beraber dönüyoruz. Vatanıma gittiğimde orada hiç görmediğim anneannem, dedem ve akrabalarımla tanışacağım. Çok heyecanlıyım. Kuzenlerimle oyunlar oynayacağım ve okula gidip, Arapça öğreneceğim" diye konuştu.

'BERABER OLUP, HASRET GİDERECEĞİZ' Ela'nın ağabeyi Muhammed Cellet (15) ise "Kayseri'de imam hatip ortaokulunda okuyordum. Rejimin düştüğü haberini alınca hemen dönmeye karar verdik ve okulu bıraktım. Akrabalarımızla cep telefonuyla görüşüyorduk artık beraber olup, hasret gidereceğiz. Ülkemde eğitimime devam edip, yeni bir hayatla kendime bir yol çizmek istiyorum. Bize kucak açan Türk halkına teşekkür ederiz. Bizi en iyi şekilde misafir ettiler" dedi.