Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Türkiye'de doğan Suriyeli Ela, hiç görmediği anneannesi ve dedesine kavuşacak

        SURİYE'de Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından ailesi ile ülkesine dönen 8 yaşındaki Ela Cellet, "Burada doğdum, büyüdüm.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de doğan Suriyeli Ela, hiç görmediği anneannesi ve dedesine kavuşacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        SURİYE'de Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından ailesi ile ülkesine dönen 8 yaşındaki Ela Cellet, "Burada doğdum, büyüdüm. Daha sonra Kayseri'ye taşındık. Şimdi hep beraber dönüyoruz. Vatanıma gittiğimde orada hiç görmediğim anneannem, dedem ve akrabalarımla tanışacağım" dedi.

        Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri sürüyor. Göç İdaresi Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanan Suriyelilere, çeşitli hediyeler ve ihtiyaç malzemeleri veriliyor. Eşyalarını taşımakta zorlananlara yine ekipler yardım ediyor. Jandarmanın bomba imha ekibinde ve Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli eğitimli köpekler de uyuşturucu ticareti ve patlayıcılara karşı valiz ve eşyalarda arama yapıyor. Bazı Suriyeliler eşyalarının yanı sıra evcil hayvanlarını da da ülkelerine götürüyor.

        'OKULA GİDİP, ARAPÇA ÖĞRENECEĞİM'

        Ailesiyle ülkesine dönmek için kapıda bekleyenlerden Ela Cellet, "Ailem 9 yıl önce Antakya'ya yerleştiği için ben de burada doğdum, büyüdüm. Daha sonra Kayseri'ye taşındık. Şimdi hep beraber dönüyoruz. Vatanıma gittiğimde orada hiç görmediğim anneannem, dedem ve akrabalarımla tanışacağım. Çok heyecanlıyım. Kuzenlerimle oyunlar oynayacağım ve okula gidip, Arapça öğreneceğim" diye konuştu.

        'BERABER OLUP, HASRET GİDERECEĞİZ'

        Ela'nın ağabeyi Muhammed Cellet (15) ise "Kayseri'de imam hatip ortaokulunda okuyordum. Rejimin düştüğü haberini alınca hemen dönmeye karar verdik ve okulu bıraktım. Akrabalarımızla cep telefonuyla görüşüyorduk artık beraber olup, hasret gidereceğiz. Ülkemde eğitimime devam edip, yeni bir hayatla kendime bir yol çizmek istiyorum. Bize kucak açan Türk halkına teşekkür ederiz. Bizi en iyi şekilde misafir ettiler" dedi.

        'BEN DE TÜRKLERİ SURİYE'DE AĞIRLAMAK İSTERİM'

        İşlemleri için kapıda bekleyenlerden Abdulazz Alkey (12) de ailesiyle 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Şam'a gidiyorum. Dedelerim, amcamlarım, dayılarım orada. Onları göreceğim. Yalova İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim alıyordum, bıraktım. Türkiye'de çok iyi arkadaşım oldu. Onlardan ayrılmak zor oldu. Birbirimizi çok sevdik. Türkiye, bizi bunca zaman misafir etti. Herkese teşekkür ediyorum. Herkesi Suriye'ye davet ediyorum. Ben de Türkleri Suriye'de ağırlamak isterim" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Güney Kore'nin azledilen lideri tutuklamaya direndi
        Güney Kore'nin azledilen lideri tutuklamaya direndi
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...

        Benzer Haberler

        Asi Nehri'nde balıkçıların gün doğumunda balık mesaisi
        Asi Nehri'nde balıkçıların gün doğumunda balık mesaisi
        Depremde hasar alan Kanuni Sultan Süleyman Cami Regaip Kandili ile ibadete...
        Depremde hasar alan Kanuni Sultan Süleyman Cami Regaip Kandili ile ibadete...
        Hatay'da deprem sonrası restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı
        Hatay'da deprem sonrası restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı
        Hatay'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Hatay'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
        İskenderun'da aranan 12 şüpheli yakalandı
        İskenderun'da aranan 12 şüpheli yakalandı
        Hatay'da "horoz dövüştüren" 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza
        Hatay'da "horoz dövüştüren" 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza