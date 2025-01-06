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        Hatay'da 2 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı, bir mahalle 'Kuduz Riskli Alan' ilan edildi

        HATAY Valiliği, Kırıkhan ilçesi Çamsarı Mahallesi'nde 2 kişiyi ısıran sahipli bir köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine mahallenin 'Kuduz Riskli Alan' ilan edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 19:02 Güncelleme: 06.01.2025 - 19:02
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        Hatay'da 2 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı, bir mahalle 'Kuduz Riskli Alan' ilan edildi
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        HATAY Valiliği, Kırıkhan ilçesi Çamsarı Mahallesi’nde 2 kişiyi ısıran sahipli bir köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine mahallenin 'Kuduz Riskli Alan' ilan edildiğini açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde yaşayan Mehmet Akkuş’a ait köpeğin 10 yaşında bir çocuğu ve 52 yaşındaki bir vatandaşı ısırdığı, hayvanın Kırıkhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli tarafından gözetim altına alındığı ve yaralıların da hastanede aşılamalarına ve tedavisine başlandığı belirtildi.

        ‘YARALILARIN DURUMU İYİ’

        Gözetim altına alınan köpeğin bir süre sonra öldüğü belirtilen açıklamada, “Yapılan laboratuvar incelemesi sonucu, kuduz pozitif çıkmıştır. İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon Kararı alınarak bölge 'Kuduz Riskli Alan' ilan edilmek suretiyle komisyon kararında belirtilen diğer ilave tedbirler alınarak ivedi bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha kurul kararı alınarak ivedilikle alınan kararlar uygulanmaya başlanmıştır. Isırılan vatandaşların sağlık durumları şu an için iyi olup, Kırıkhan İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce ve ilgili aile hekimince düzenli olarak takipleri yapılmaktadır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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