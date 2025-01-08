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        Çocuk yaşta geldiği Türkiye'de evlenip aile kuran Suriyeli Ahmet: Artık dönme zamanı geldi

        SURİYE'deki iç savaştan kaçarak 14 yaşındayken geldiği Türkiye'de evlenip, çocuk sahibi olan Ahmet Ammuri (26), "Artık dönme zamanı geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:46 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:50
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        Çocuk yaşta geldiği Türkiye'de evlenip aile kuran Suriyeli Ahmet: Artık dönme zamanı geldi
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        SURİYE’deki iç savaştan kaçarak 14 yaşındayken geldiği Türkiye'de evlenip, çocuk sahibi olan Ahmet Ammuri (26), "Artık dönme zamanı geldi. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

        Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. Yanlarında getirdikleri eşyalarıyla gün boyu Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli ailelerin, önce Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kimlik kontrolleri yapılıyor. Daha sonra aileler, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı mobil istasyonlarından gerçekleştirdikleri çıkış işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor.

        'SAVAŞ BİTTİ, ESAD ZALİMİ GİTTİ'

        Eşi ve bir kızı ile yaşadığı İstanbul’dan ülkesine dönmek için kapıda bekleyen Ahmet Ammuri, misafirperverliği nedeniyle Türk halkına teşekkür etti. Ammuri, "12 yıl İstanbul’da kaldım. Market işi ile uğraştım. Şimdi Suriye’de savaş bitti, Esad zalimi de gitti. Artık dönme zamanı geldi. Herkesten Allah razı olsun. Türkiye'de hiç sıkıntı çekmedim. Beni Suriye'de bütün ailem bekliyor. Buraya akrabalarımla geldiğimde 14 yaşındaydım. Evlenip çocuk sahibi oldum. Artık gitme zamanı" dedi.

        'TÜRKİYE İLE SURİYE KARDEŞTİR'

        5 kişilik ailesiyle İdlib’e giden Hasan Süleyman (42) ise 10 yıl önce Kahramanmaraş’a geldiğini belirterek, “Depremden sonra Konya’ya taşındık. Şimdi de ülkeme gidiyorum. Halepliyim. Türkiye’de kaldığımız süreçte herkesten çok yakınlık ve iyilik gördük. Türkiye ile Suriye kardeştir, bu kardeşlik daha da iyi olacaktır. Sığınmak için geldiğimiz Türkiye’den ayrılma zamanı geldi. Türk milletinden, devletinden Allah razı olsun” diye konuştu.

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