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        Sazlık, 2 günde 2'nci kez yandı

        HATAY'ın Samandağ ilçesindeki sazlık, 2 günde 2'nci kez yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 01:22 Güncelleme: 13.01.2025 - 01:22
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        Sazlık, 2 günde 2'nci kez yandı
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        HATAY'ın Samandağ ilçesindeki sazlık, 2 günde 2'nci kez yangın çıktı. İtfaiye ekipleri söndürme müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Eriklikuyu ve Uzunbağ mahalleleri kırsalındaki sazlık alanda 2 günde 2'nci kez yangın çıktı. Akşam saatlerindeki yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sazlık yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Bölgenin sarp olması nedeniyle İtfaiyenin güçlükle müdahale ettiği yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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