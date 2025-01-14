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        Rejim askerleri, tedaviye giden kanser hastasını tutuklayıp öldürmüş

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli avukat Muhammed Vasil Cellul, devrilen rejim askerlerinin, kanser tedavisine giden kuzeni Ahmet Cellul'u (50) suçsuz yere tutuklayıp öldürdüğünü belirterek, "Esad'ın halkına yaptığı zulmün cezasını çekmesi ve idam edilmesi gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:25
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        Rejim askerleri, tedaviye giden kanser hastasını tutuklayıp öldürmüş
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        HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli avukat Muhammed Vasil Cellul, devrilen rejim askerlerinin, kanser tedavisine giden kuzeni Ahmet Cellul'u (50) suçsuz yere tutuklayıp öldürdüğünü belirterek, "Esad'ın halkına yaptığı zulmün cezasını çekmesi ve idam edilmesi gerekiyor" dedi.

        Suriye'deki iç savaştan kaçarak 13 yıl önce Türkiye'ye sığınıp, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen ve mesleğini sürdüremediği için hemşehrilerine hukuk müşavirliği hizmeti veren avukat Muhammed Vasil Cellul (43), Esad rejiminin devrilmesi nedeniyle memleketi İdlib'e dönmek için hazırlık yaptığını söyledi. Türkiye'nin güçlü ve merhametli bir devlet olduğunu kaydeden Cellul, misafirperverliği nedeniyle Türk halkına teşekkür etti.

        Beşar Esad'ın zulümlerini anlatan Cellul, "Suriye'deki hava bombardımanlarında yüzbinlerce sivil öldü. Ben de İdlib'te hava saldırılarından kaçarak Türkiye'ye geldim. Suçsuz insanlar sırf aynı düşüncede değiller diye katledildi. Kuzenim Ahmet Cellul 50 yaşında kanserle mücadele ediyordu. Şam'a doktora tedaviye gittiği sırada rejim askerleri tarafından suçsuz yere tutuklanarak Sednaya Cezaevi'ne konuldu. Öldüğü bilgisini ise Esad devrildikten sonra cezaevlerini boşaltan muhaliflerden öğrendik. Esad'ın halkına yaptığı zulmün cezasını çekmesi ve idam edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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