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        Hatayspor, Antalyaspor maçı öncesinde sıkı çalışıyor

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 22'nci haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Antalyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:53 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:55
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        Hatayspor, Antalyaspor maçı öncesinde sıkı çalışıyor
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig’in 22'nci haftasında Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Antalyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Takım yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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