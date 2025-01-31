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        43 kişinin öldüğü binanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir

        HATAY'da6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılan, 43 kişinin hayatını kaybettiği Selim Köse Apartmanı davasında tutuksuz yargılanan müteahhit Hasan Köse (58), savunmasında, "Benim bir suçum varsa cezamı çekmeye hazırım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:22 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:25
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        43 kişinin öldüğü binanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
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        HATAY'da6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılan, 43 kişinin hayatını kaybettiği Selim Köse Apartmanı davasında tutuksuz yargılanan müteahhit Hasan Köse (58), savunmasında, "Benim bir suçum varsa cezamı çekmeye hazırım. Suçum varsa en büyük cezayı bana verin. O zaman da söylemiştim, apartmanda ölenlere kanım helaldir" dedi.

        Odabaşı Mahallesi'ndeki Selim Köse Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan 43 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Binanın müteahhidi Hasan Köse, şantiye şefi Mehmet Ezer (46), denetçiler Eysem Ezer (42) ile Gülseren Altundağ Tatlı (34) hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        TÜM SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI

        Binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uymadıkları, bu nedenle 43 kişinin ölümünde 'asli kusurlu' oldukları belirtilen 4 sanık, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hasan Köse, Mehmet Ezer, denetçiler Eysem Ezer ile Gülseren Altundağ Tatlı, taraf avukatlar ile ölenlerin yakınları katıldı.

        SAVCI, SANIKLARIN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

        Duruşmada binada ölenlerin yakınları, şikayetçi olduklarını belirterek 4 sanığın da tutuklanmasını talep etti. Müteahhit Hasan Köse, apartmanın yıkılmasında hiçbir sorumluluğu ve suçu olmadığını öne sürüp, "Benim bir suçum varsa cezamı çekmeye hazırım. Suçum varsa en büyük cezayı bana verin. O zaman da söylemiştim, apartmanda ölenlere kanım helaldir" dedi. Diğer 3 sanık da suçlamaları kabul etmeyip, tutuklama taleplerinin reddedilmesini ve tutuksuz yargılanmak istediklerini söyledi. Savunmaların ardından savcı, verdiği ara mütalaada sanıkların tutuklanmasını talep etti. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanma taleplerini reddedip adli kontrol hükümlerinin aynen uygulanmasına karar vererek davayı erteledi.

        'BU SANIKLAR 1 GÜN BİLE TUTUKLU KALMADI'

        Duruşma sonunda davanın avukatlarından Seda Mutaf, 4 sanığın tutuklanmalarının gerektiğini belirterek, "Dosyada kendimizin de tespit ettiği, hukuki mütalaa alınarak tespit edilen hukuki hususlarla ilgili tutuklama talep ettik ancak günün sonunda bu sanıklar hakkında yine bir tutuklama kararı olmadan evimize dönüyoruz. Haftaya 6 Şubat depreminin 2'nci yıl dönümü geliyor ve bu sanıklar 1 gün bile tutuklama kalmadı. 43 canın ölümüne sebep olan Selim Köse Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili bu sanıkların acil olarak tutuklanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

        'CİDDİ BİR CEZASIZLIK POLİTİKASI VAR'

        Manisa Barosu Başkanı Avukat Sevgi Başak Yeşil Malay de Türkiye'de cezasızlık politikası olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde hem özel hem kamu gerçek ve tüzel kişileri açısından ciddi bir sorumsuzluk ve ciddi bir cezasızlık politikası var. Bizler hukukçular olarak bunun her aşamasında itirazen direngenlikle davaları takibi suretiyle sürekli karşısında oluyoruz. 1999 depremlerinde sorumlular adil bir şekilde yargılanıp cezalandırılsaydı ve düzenlemeler ona göre yapılsaydı bugün burada olmak zorunda kalmayacaktık" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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