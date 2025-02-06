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        Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerler yandı

        HATAY'ın Arsuz ilçesinde yapımı devam eden özel bir okul inşaatında işçilerin konakladığı konteynerler yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:35 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:40
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        Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerler yandı
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        HATAY'ın Arsuz ilçesinde yapımı devam eden özel bir okul inşaatında işçilerin konakladığı konteynerler yandı. Kimsenin olmadığı konteynerlerdeki yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

        Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi’ndeki bir okul inşaatında çalışan işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerlerde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Konteynerlerden yükselen alevleri fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçilerin mesaiye başlaması nedeniyle kimsenin olmadığı konteynerlerden yükselen alevlere, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında konteynerler kullanılmaz hale geldi.

        Yangın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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