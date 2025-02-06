Öğrenciler, depremde hayatını kaybedenleri Yemen Türküsü ile andı

İlçedeki Jan ve Suphi Beyluni Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin eşliğinde depremin izlerini taşıyan yıkıntılar arasında Yemen Türküsü'nü seslendirerek depremde hayatını kaybettiklerini yad etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.