Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Öğrenciler, depremde hayatını kaybedenleri Yemen Türküsü ile andı

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde lise öğrencileri depremde hayatını kaybedenleri, Yemen Türküsü ile andı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:36 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrenciler, depremde hayatını kaybedenleri Yemen Türküsü ile andı
        ABONE OL

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde lise öğrencileri depremde hayatını kaybedenleri, Yemen Türküsü ile andı.

        İlçedeki Jan ve Suphi Beyluni Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin eşliğinde depremin izlerini taşıyan yıkıntılar arasında Yemen Türküsü'nü seslendirerek depremde hayatını kaybettiklerini yad etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        60 kilometre koştular
        60 kilometre koştular
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı
        Hatayspor, Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı
        Muhasebeci ve mali müşavirler, depremde kaybettiği meslektaşlarını Hatay'da...
        Muhasebeci ve mali müşavirler, depremde kaybettiği meslektaşlarını Hatay'da...
        Dörtyol'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Dörtyol'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        İskenderun'daki "Gönül Mutfağı"nda depremin ikinci yılı dolayısıyla helva k...
        İskenderun'daki "Gönül Mutfağı"nda depremin ikinci yılı dolayısıyla helva k...
        Kanseri yenen gençler, Hatay'da depremzede çocukları unutmadı
        Kanseri yenen gençler, Hatay'da depremzede çocukları unutmadı
        Hatay'da yamaç paraşütçüsü depremlerde ölenleri anmak için uçuş yaptı
        Hatay'da yamaç paraşütçüsü depremlerde ölenleri anmak için uçuş yaptı