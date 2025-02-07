CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi toplantı ve ziyaret için geldiği Hatay'da partilileri tarafından karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi toplantı ve ziyaret için deprem bölgesi Hatay'a geldi. Partilileri tarafından karşılanan Özel, ilk olarak partisinin İl Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada basına kapalı toplantıya katılan Özel, gün içerisinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldikten sonra Narlıca Deprem Şehitliği'ni ve Defne Belediyesi'ni ziyaret edecek. Ardından Deprem Anneleri Korosu'nun düzenlediği etkinliğe katılacak olan Özel, bir konteyner kentte depremde ölenlerin anısına düzenlenecek mevlit programında vatandaşlarla bir araya gelecek.