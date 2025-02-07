Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi toplantı ve ziyaret için geldiği Hatay'da partilileri tarafından karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi toplantı ve ziyaret için geldiği Hatay'da partilileri tarafından karşılandı.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi toplantı ve ziyaret için deprem bölgesi Hatay'a geldi. Partilileri tarafından karşılanan Özel, ilk olarak partisinin İl Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada basına kapalı toplantıya katılan Özel, gün içerisinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldikten sonra Narlıca Deprem Şehitliği'ni ve Defne Belediyesi'ni ziyaret edecek. Ardından Deprem Anneleri Korosu'nun düzenlediği etkinliğe katılacak olan Özel, bir konteyner kentte depremde ölenlerin anısına düzenlenecek mevlit programında vatandaşlarla bir araya gelecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aile Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar için itiraz!
        Aile Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar için itiraz!
        10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu
        10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        İstanbulluların karla imtihanı
        İstanbulluların karla imtihanı
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!

        Benzer Haberler

        Antakya Medeniyetler Korosu, depremin ikinci yılında Hatay'da konser düzenl...
        Antakya Medeniyetler Korosu, depremin ikinci yılında Hatay'da konser düzenl...
        İskenderun'da, depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
        İskenderun'da, depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
        Enerjisa Enerji'den 6 Şubat'ın yıl dönümünde çocuklara umut dolu bir etkinl...
        Enerjisa Enerji'den 6 Şubat'ın yıl dönümünde çocuklara umut dolu bir etkinl...
        Adıyaman'daki "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na üç Bakan Hata...
        Adıyaman'daki "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na üç Bakan Hata...
        Bakan Bolat: 1,5 yıl sonra depremden hasar gören illerimiz adeta küllerinde...
        Bakan Bolat: 1,5 yıl sonra depremden hasar gören illerimiz adeta küllerinde...
        Öğrenciler, depremde hayatını kaybedenleri Yemen Türküsü ile andı
        Öğrenciler, depremde hayatını kaybedenleri Yemen Türküsü ile andı