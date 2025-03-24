Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin: Sahaya galibiyet için çıkacağız

– SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, üst üste iki maçta galip gelmelerinin moraliyle Kayserispor maçında da sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, teknik direktör Murat Şahin, futbolcular Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, kulüp yöneticileri ve basın mensupları ile iftarda bir araya geldi. İftar yemeğinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çinçin, kulübün 550 Milyon TL borcunun bulunduğunu, eldeki kadro ile lige devam etme zorunlulukları bulunduğunu kaydetti. Takıma güvendiklerini de ifade eden Çinçin, Kayserispor maçını kazanarak çıkışı sürdüreceklerine inandığını belirtti.

MURAT ŞAHİN: 23 PUANLA LİGDE KALIRIZ

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, önlerinde oynayacakları 10 maçları olduğunu ve 22-23 puan almaları halinde ligde kalacaklarını belirtti. Şahin, “2 aydır buradayız ilk defa Hatay’a geldik. Futbolda hedef bitmez, bizde de bitmez. Geldiğimiz günden bu yana ligde kalmak adına her şeyi yapıyoruz. 4 haftadır ortaya koyduğumuz futbolla bunu gösterdik. Önümüzdeki 4 haftada önemli rakiplerle oynayacağız. Son 4 maçta aldığımız 3 galibiyet bize moral oldu. 3 maç kazanıyorsunuz ama rakiplerle aranızda fark var. Ama takımım bunu kapatacağını düşünüyorum. Benden öncesiyle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Rıza hoca çok saygın birisidir. Biz kendi işimize bakıyoruz. Mantalitemiz farklı. Bizim takımda daha önce gelebilseydik daha farklı durumda olabilirdik. Hala o şansımız var. 10 maç ve 30 puan var. 22-23’ünü alırsak ligde kalırız diye düşünüyorum. Futbolcu kadromun da yeterli olduğuna inanıyorum. Benim için zor maç kolay maç yok. Rakibin zorluğundan çok takımıma odaklanıyorum. Biz iyi olursak yenemeyeceğimiz takım yok. Hatayspor Hatay’ındır. Gönül ister ki Hatay’da oynayalım. Dışarıda oynamak zor. Final maçını 1200 kişiye karşı oynamak zor. Onların bize duaları yeter. Oyuncu kadromun bizi kümede tutacak gücü olduğuna inanıyorum. Biz Türkiye’de yaşıyorsak Türk insanına güvenmek zorundayız. Kalıcı çözümü yabancı hakemler ile sağlayamayız” diye konuştu.

HİKMET ÇİNÇİN: MAÇLARIMIZI İSKENDERUN’DA OYNAMAK İSTİYORUZ