Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
– SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 29'uncu haftasında, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının çalışmalarını tamamladı.
– SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 29'uncu haftasında, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının çalışmalarını tamamladı.
Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda hava topu ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazılar, son antrenmanın ardından Kayserispor maçının çalışmalarını tamamladı. Hatayspor, bugün kara yoluyla Kayseri’ye hareket edecek. Takımda Lamine Diack’ın sakatlığı devam ediyor. Ayrıca Francisco Calvo kırmızı kart cezası nedeniyle kadrodaki yerini alamayacak.
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