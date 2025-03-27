Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

– SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 29'uncu haftasında, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının çalışmalarını tamamladı.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda hava topu ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazılar, son antrenmanın ardından Kayserispor maçının çalışmalarını tamamladı. Hatayspor, bugün kara yoluyla Kayseri’ye hareket edecek. Takımda Lamine Diack’ın sakatlığı devam ediyor. Ayrıca Francisco Calvo kırmızı kart cezası nedeniyle kadrodaki yerini alamayacak.