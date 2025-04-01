Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 29'uncu haftasında sahasında ağırlayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 29'uncu haftasında sahasında ağırlayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular pas drili ve 4’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Kayserispor’a karşı farklı kaybedilen maçın ardından Eyüpspor maçını kazanarak ligde kalma umutlarını yeniden yeşertmek isteyen bordo-beyazlılar, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Çin'den "Tayvan'ı kuşatan" tatbikat
        Çin'den "Tayvan'ı kuşatan" tatbikat
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Hatay'da alkollü otomobil sürücüsünün ehliyetine el konuldu
        Hatay'da alkollü otomobil sürücüsünün ehliyetine el konuldu
        Hatay'da Ramazan Panayırı Bayram Korteji düzenlendi
        Hatay'da Ramazan Panayırı Bayram Korteji düzenlendi
        Hatay'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
        Hatay Valisi Masatlı, trafik denetimine katılarak sürücülerin bayramını kut...
        Hatay Valisi Masatlı, trafik denetimine katılarak sürücülerin bayramını kut...
        Hatay Deprem Şehitliği'nde buruk bayram
        Hatay Deprem Şehitliği'nde buruk bayram
        Hatay Deprem Şehitliği'de buruk bayram
        Hatay Deprem Şehitliği'de buruk bayram