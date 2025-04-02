Hatayspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-beyazlılar, Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yaptığı antrenmanda 4’e 2 top kapma ve pas drili çalışmaları gerçekleştirdi. Hatayspor, pazar günü oynanacak maç öncesinde hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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