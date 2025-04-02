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        Hatayspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 29'uncu haftasında sahasında ağırlayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:05 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:10
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        Hatayspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 29'uncu haftasında sahasında ağırlayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Bordo-beyazlılar, Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yaptığı antrenmanda 4’e 2 top kapma ve pas drili çalışmaları gerçekleştirdi. Hatayspor, pazar günü oynanacak maç öncesinde hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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