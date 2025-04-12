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        Hatay'da, kavga ihbarına giden polis ekibine sürpriz

        HATAY'da konteyner kentte yaşayan depremzede vatandaşlar, kavga ihbarında bulunup, gelen polislere sürpriz yaparak, Polis Haftası'nı kutladılar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 02:01 Güncelleme: 12.04.2025 - 02:05
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        Hatay'da, kavga ihbarına giden polis ekibine sürpriz
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        HATAY'da konteyner kentte yaşayan depremzede vatandaşlar, kavga ihbarında bulunup, gelen polislere sürpriz yaparak, Polis Haftası'nı kutladılar.

        Antakya ilçesindeki konteyner kentte yaşayan depremzede vatandaşlar, Polis Haftası'nı kutlamak ve polislere sürpriz yapmak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kavga ihbarında bulundular. İhbarı değerlendiren polis, konteyner kent önünde sözde kavga eden vatandaşlara müdahale etmek istedi. Vatandaşlar, kendi aralarında hazırladıkları mizanseni bırakıp, polisleri alkışlayarak Polis Haftası'nı kutladı. Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan polisler, duygusal anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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