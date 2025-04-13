Hatay'da 'Çiçek Bayramı' kutlandı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Ortodoks Hristiyan vatandaşlar, Çiçek Bayramı'nı düzenledikleri ayinle kutladı.

Her yıl Paskalya Bayramı'ndan bir hafta önce kutlanan ve Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önce Kudüs'e son kez girişinde zeytin dallarıyla karşılandığı tarih olarak kabul edilen Çiçek Bayramı için Meryem Ana Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapıldı. Papaz Abdullah Yumurta'nın yönettiği, kentteki çok sayıda Hristiyan'ın katıldığı ayinde Arapça İncil okunarak dua edilip, mumlar yakıldı. Anne ve babalarıyla birlikte bayramlıklarını giyip kiliseye gelen çocuklar, ellerindeki çiçek ve yakılan mumlarla ilahiler eşliğinde 3 kez tur attı. Ayinde, barış mesajları verildi.