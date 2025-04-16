Hatayspor eski golcüsü Boupendza'yı unutmadı
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Çin'de 11'inci kattan düşerek hayatını kaybeden eski golcüsü Aarron Salem Boupendza için bir taziye mesajı yayınladı.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Çin’de 11'inci kattan düşerek hayatını kaybeden eski golcüsü Aarron Salem Boupendza için bir taziye mesajı yayınladı.
Hatayspor Kulübü’nden yapılan paylaşımda, “2020/21 sezonunda Hatayspor'umuzun formasını giyen ve gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta ailesi ve sevenlerine, Zhejiang FC takımına ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Huzur içinde uyu kral” ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.