Hatayspor eski golcüsü Boupendza'yı unutmadı

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Çin’de 11'inci kattan düşerek hayatını kaybeden eski golcüsü Aarron Salem Boupendza için bir taziye mesajı yayınladı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan paylaşımda, “2020/21 sezonunda Hatayspor'umuzun formasını giyen ve gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta ailesi ve sevenlerine, Zhejiang FC takımına ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Huzur içinde uyu kral” ifadeleri kullanıldı.