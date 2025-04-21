Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
– SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 33'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.
– SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 33'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Mersin Erdemli’de bulunan tesislerde teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular 4’e 2 top kapma ve pas drili çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
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