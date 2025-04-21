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        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 33'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:47 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:50
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        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 33'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        Mersin Erdemli’de bulunan tesislerde teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular 4’e 2 top kapma ve pas drili çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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