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        Toroslar EDAŞ, Hatay'da enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu

        KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını yürüten Toroslar EDAŞ, 2024 yılı boyunca, Hatay'da yoğun bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri ile bölgenin deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine önemli katkılar sağladığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:14 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:14
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        Toroslar EDAŞ, Hatay'da enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu
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        KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını yürüten Toroslar EDAŞ, 2024 yılı boyunca, Hatay'da yoğun bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri ile bölgenin deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine önemli katkılar sağladığını duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.

        Toroslar EDAŞ, Hatay'da hizmet verdiği 10 bin 742 trafo ve 30 bin 577 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

        Şirket, Antakya, Altınözü, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplamda 17 bin 724 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandığını aktardı. Bunun yanı sıra, 12 pano, 195 trafo ve 377 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısı güçlendirildi. Aynı dönemde 2 bin 732 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirildi.

        2024 hizmet verdiği 724 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 589 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 6 bin 878 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamlandı. Ayrıca, 398 yeni elektrik panosu ve 190 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirildi. Şirketten edinilen bilgiye göre 2024 yılında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirildi.

        Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

        "Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, kriz anlarında kesintisiz iletişim sağlayarak afet yönetimine önemli katkılar sundu. Müşteri hizmetlerinde de dijital çözümleri yaygınlaştıran Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ChatVolt uygulaması ile kullanıcıların anlık mesajlaşma yoluyla daha hızlı ve etkin destek almasını sağladı.

        "Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 saat hizmet sunan Toroslar EDAŞ, toroslaredas.com, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor.Toroslar EDAŞ, Hatay'daki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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