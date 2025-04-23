Hatay'da freni arızalanan kamyon şelale bölgesine düştü: 1 ölü, 1 yaralı (2)
GÜVENLİKKAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIHatay'da freni arızalanan kamyonun Harbiye Şelalesi'nin bulunduğu mesire alanına düştüğü kazaya ait güvenlik kamerası ortaya çıktı.
GÜVENLİKKAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Hatay’da freni arızalanan kamyonun Harbiye Şelalesi'nin bulunduğu mesire alanına düştüğü kazaya ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Mesire alanında bulunan güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak’ın hayatını kaybettiği, kamyon sürücüsü Hasan Y.’nin de yaralandığı kazaya ait görüntüde oldukça hızlı gittiği görülen kamyonun ardından toz bulutu bırakarak mesire alanına doğru sürüklendiği görüldü.
Alican GÜMÜŞ/HATAY,
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