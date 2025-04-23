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        Hatay'da freni arızalanan kamyon şelale bölgesine düştü: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        GÜVENLİKKAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIHatay'da freni arızalanan kamyonun Harbiye Şelalesi'nin bulunduğu mesire alanına düştüğü kazaya ait güvenlik kamerası ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 01:59 Güncelleme: 23.04.2025 - 02:05
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        Hatay'da freni arızalanan kamyon şelale bölgesine düştü: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        GÜVENLİKKAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Hatay’da freni arızalanan kamyonun Harbiye Şelalesi'nin bulunduğu mesire alanına düştüğü kazaya ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Mesire alanında bulunan güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak’ın hayatını kaybettiği, kamyon sürücüsü Hasan Y.’nin de yaralandığı kazaya ait görüntüde oldukça hızlı gittiği görülen kamyonun ardından toz bulutu bırakarak mesire alanına doğru sürüklendiği görüldü.

        Alican GÜMÜŞ/HATAY,

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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