Hatay'da gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde gün batımı, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Sahilde gün batımının oluşturduğu eşsiz manzara, görenleri hayran bıraktı. Denizin üzerinde oluşan yansımalarla birlikte gün batımı, görsel bir şölene dönüştü. Göz kamaştıran manzara, objektiflere de yansıdı.

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