Hatay'da depremde hasar alan bina kontrollü olarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde ağır hasar alan bina, iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı. 6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu. Yıkım anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.