Asi Nehri'nde ölen balıklar sürüklendikleri Akdeniz'de sahile vurdu

Lübnan’dan doğup Hatay'ın Samandağ ilçesinden denize dökülen Asi Nehri’nde günlük iklim değişikliği, aşırı kirlilik ve suyu kaplayan su sümbülleri nedeniyle sık sık balık ölümleri yaşanıyor. Özellikle kirlilik ve su sümbülleri nedeniyle oksijen yetersizliği yaşanan nehirde ölen balıklar, Asi Nehri'nin Akdeniz’le buluştuğu Samandağ ilçesinde sahile vurdu. Uzmanlar, su sümbülleriyle birlikte sahile vuran tatlı su balıklarının tüketilmemesi için uyarıda bulundu.

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