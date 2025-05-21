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        Hatay'da kuyumcu dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, kuyumcu dükkanına yapılan silahlı saldırıda M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:55 Güncelleme: 21.05.2025 - 18:00
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        Hatay'da kuyumcu dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü
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        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, kuyumcu dükkanına yapılan silahlı saldırıda M.S. (26), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine giren 2 şüpheliden 1'i tabancayla M.S.'ye ateş açtı. M.S. yere yığılırken, saldırgan yanındaki arkadaşıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.S. ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.S. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. M.S.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

        Polis, kaçan şüphelilerin A.O. ve M.A. olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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