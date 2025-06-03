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        Cilvegözü'nde Suriyelilerin Kurban Bayramı yoğunluğu

        İÇ savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi ülkelerine dönüşleri yoğunlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:24 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:30
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        Cilvegözü'nde Suriyelilerin Kurban Bayramı yoğunluğu
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        İÇ savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi ülkelerine dönüşleri yoğunlaştı.

        Sabahın erken saatlerinden Türkiye’de yaşadıkları kentlerden yanlarına aldıkları eşyaları ile birlikte Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda gelen Suriyelilerin burada yapılan kimlik kontrollerinin ardından çıkışları sağlanıyor. Jandarma ekiplerinin yanı sıra Göç İdaresi Başkanlığı'nın da görev aldığı Cilvegözü’nde çıkışlar kontrollü yapılıyor.

        İç savaş sonrası geldiği Türkiye’de 8 yıl yaşadığını anlatan Hüseyin Ahmet El Rif, “Tabii saldırılardan bombalardan kaçtım. Şamlıyım Türkiye’de çok iyi karşılandık. Bizimle yakından ilgilendiler ve çok iyi baktılar. Türkiye anne, Türkiye kardeş vatan. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizleri ülkenizi ve milletinizi korusun, ömrünüz uzun olsun” dedi.

        ‘BURADA KALMAMIZA GEREK KALMADI’

        Suriyeli Muhammed Yakdi ise, “9,5 yıl Türkiye’de kaldım. Suriye’ye gideceğim. Savaş bitti çok şükür. Beni orada annem ve diğer yakınlarım bekliyor. Bayram da geldi. Rahat oldu. Ben artık Suriye’ye geri döneceğim. Bundan sonra burada kalmamıza gerek kalmadı. Allaha şükürler olsun Türkiye’ye rahattım” diye konuştu.

        Gençler olarak ülkelerinin yeniden inşa edilmesine katkı sağlayacaklarını anlatan Ahmet Kazmon ise “Okullarımı Türkiye’de okudum. Çok iyi arkadaşlarım oldu. Çok iyi insanlarla tanıştım. Herkes çok iyiydi. Şimdi dönüyoruz. Biz gençler olarak ülkemizi düzeltmenin peşindeyiz. Bizleri orada görev bekliyor” dedi.

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