Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Avizenin monte edildiği kartonpiyerin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde makamından kalkıp misafir koltuğuna oturan muhtar Sedat Sakin, asma kattan düşen avizenin monte edildiği kartonpiyerin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 17:20 Güncelleme: 05.06.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avizenin monte edildiği kartonpiyerin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde makamından kalkıp misafir koltuğuna oturan muhtar Sedat Sakin, asma kattan düşen avizenin monte edildiği kartonpiyerin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mahalle Muhtarı Sedat Sakin muhtar arkadaşları ile kendi ofisinde sohbet ederken, makam koltuğundan kalkıp, misafir koltuğuna oturdu. Bu sırada asma kattaki avizenin monte edildiği kartonpiyer; makam koltuğuna düştü. Olayda yaralanan olmadı.

        Avizenin büyük bir gürültüyle düştüğünü kaydeden Sakin, “Kısa bir süre önce koltuğumdan kalkıp diğer tarafta bulunan koltuğa geçtim. Arkadaşlarımızla sohbet ediyorduk. Bir anda gürültü koptu. Ne olduğunu anlayamadık. Deprem sanmıştık. Allah'a çok şükür deprem değildi. Saniyelerle kurtuldum” dedi.

        Muhtarın koltuğundan kalktıktan sonra, avizenin bağlı olduğu kartonpiyerle birlikte düşmesi ve oturanların yaşadığı panik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        İtalya'dan Jose Mourinho iddiası!
        İtalya'dan Jose Mourinho iddiası!
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        24 saatte 50 bin araç giriş yaptı! İlçede trafik durma noktasına geldi!
        24 saatte 50 bin araç giriş yaptı! İlçede trafik durma noktasına geldi!
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak

        Benzer Haberler

        Hatay'da ambulans uçak 10 günlük bebek için havalandı
        Hatay'da ambulans uçak 10 günlük bebek için havalandı
        Hatay'da restorasyon nedeniyle taşınacak Uzun Çarşı'da bayram yoğunluğu
        Hatay'da restorasyon nedeniyle taşınacak Uzun Çarşı'da bayram yoğunluğu
        Hatay'da Deprem Şehitliği'nde dualar okundu
        Hatay'da Deprem Şehitliği'nde dualar okundu
        Türkiye'deki Suriyelilerin Hatay'dan ülkelerine dönüşü sürüyor
        Türkiye'deki Suriyelilerin Hatay'dan ülkelerine dönüşü sürüyor
        Cilvegözü'nde Suriyelilerin bayram geçişi sürüyor
        Cilvegözü'nde Suriyelilerin bayram geçişi sürüyor
        Hatay'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Hatay'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı