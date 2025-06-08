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        Bayramda havalar ısındı, Hataylılar sahilleri doldurdu

        KURBAN Bayramı'nın 3'üncü gününde Hatay'da sıcak havanın etkisiyle vatandaşlar sahillere akın etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 14:20 Güncelleme: 08.06.2025 - 14:20
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        Bayramda havalar ısındı, Hataylılar sahilleri doldurdu
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        KURBAN Bayramı'nın 3'üncü gününde Hatay'da sıcak havanın etkisiyle vatandaşlar sahillere akın etti.

        Samandağ ilçesinde Kurban Bayramı’nın 3'üncü gününde, hava sıcaklığı gölgede 27 derece ölçülürken; nemle birlikte hissedilen sıcaklık 35 dereceye ulaştı. Aniden yükselen sıcaklığın etkisiyle Hataylılar, sahilleri doldurdu. Meydan sahiline sabahın erken saatlerinden itibaren gelenler, denize girdi. Sahil Güvenlik ekipleri de hem karadan hem de denizden boğulmalara karşı önlem aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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