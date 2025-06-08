Bayramda havalar ısındı, Hataylılar sahilleri doldurdu

Samandağ ilçesinde Kurban Bayramı’nın 3'üncü gününde, hava sıcaklığı gölgede 27 derece ölçülürken; nemle birlikte hissedilen sıcaklık 35 dereceye ulaştı. Aniden yükselen sıcaklığın etkisiyle Hataylılar, sahilleri doldurdu. Meydan sahiline sabahın erken saatlerinden itibaren gelenler, denize girdi. Sahil Güvenlik ekipleri de hem karadan hem de denizden boğulmalara karşı önlem aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.