Ev hayaliyle biriktirdiği para, depremde enkazda kayboldu

ASRIN felaketi Kahramanmaraş depremlerinde binlerce insan, hayatını kaybetti. Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hüsne Özükınacı'nın (42) ise sağ bacağı ampute edildi ve ev hayali için yıllarca biriktirdikleri para da enkazda yok oldu.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde oturan Özüakınacı ailesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evlerinde yakalandı. Baba Kenan (51) ile çocuklar Kuzey (4) ve Kaan Tuna'nın (8) kurtulduğu enkazdan 3 gün sonra yaralı kurtarılan anne Hüsne Özükınacı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Özükınacı’nın enkazda sıkışan sağ bacağı diz altından ampute edildi. Engelli hale gelen Hüsne Özükınacı ve ailesi, depremin ardından İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki İGSAŞ Yaşam Kent'teki konteynere taşındı.

'HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYORUZ'

21 metrekarelik konteynerde yaşayan Hüsne Özükınacı, "Ev almak için biriktirdiğimiz 150 bin lirayı bulaşık makinesinin arka kısmında saklıyordum. Kredi de çekip ev alacaktık. Depremle birlikte hem sağ bacağımı hem de ev hayalimizi kaybettim. Tüm birikimimizi kaybettiğimiz gibi kiraya çıkacak gelirimiz de yok" dedi.