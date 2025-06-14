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        Kızını tüfekle öldürüp, eşini ağır yaraladı

        HATAY'ın Altınözü ilçesinde Hasan İşçimen, tartıştığı kızı İrem İşçimen'e (12) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, eşi Feryal İşçimen'i (45) de ağır yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 20:10 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:15
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        Kızını tüfekle öldürüp, eşini ağır yaraladı
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        HATAY’ın Altınözü ilçesinde Hasan İşçimen, tartıştığı kızı İrem İşçimen’e (12) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, eşi Feryal İşçimen’i (45) de ağır yaraladı.

        Olay, Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi’nde, 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Hasan İşçimen, iddiaya göre, evde bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Feryal İşçimen ve kızı İrem İşçimen’e av tüfeğiyle ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, İrem İşçimen’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Feryal İşçimen ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İrem İşçimen’in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Hasan İşçimen ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak, jandarma merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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