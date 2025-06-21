İş makinesinin çarptığı prefabrik ev yıkıldı

HATAY’ın İskenderun ilçesinde, operatörünün kontrolünden çıkan iş makinesi, yol kenarındaki prefabrik eve çarpıp zarara neden oldu.

Kaza, sabah saatlerinde, Düğünyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, operatörünün kimliği henüz belli olmayan iş makinesi, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Freninin patladığı ileri sürülen kepçe, yol kenarındaki prefabrik eve çarparak durdu. Araçtan kendini atan operatör yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan operatör, hastaneye götürüldü. Yerle bir olan evde zarar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.