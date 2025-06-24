Hatay'da orman yangını (2)

Hatay'ın Hassa ilçesinin Arpalıuşağı mevkisinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ve vatandaşların da destek verdiği müdahale sonuncunda yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

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