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        Hatay'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIHatay'ın Hassa ilçesinin Arpalıuşağı mevkisinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:39 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:45
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        Hatay'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Hatay'ın Hassa ilçesinin Arpalıuşağı mevkisinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ve vatandaşların da destek verdiği müdahale sonuncunda yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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