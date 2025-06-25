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        'Yol verme' tartışmasında TIR'a satırlı saldırı kamerada

        HATAY'ın Arsuz ilçesinde sürücülerin yol verme tartışmasında bir kişinin TIR'ın camını satırla kırdığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:47 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:50
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        'Yol verme' tartışmasında TIR'a satırlı saldırı kamerada
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        HATAY'ın Arsuz ilçesinde sürücülerin yol verme tartışmasında bir kişinin TIR'ın camını satırla kırdığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, sabaha saatlerinde, ilçedeki Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen hafriyat TIR'ı ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen 2 kişi, araçtan inmesi için TIR şoförünü tehdit etti. Şoförün araçtan inmemesi üzerine şüpheliler otomobile dönüp bıçak ve satır aldı. Saldırganlardan biri TIR'ın camına satırla defalarca vurarak kırdı.

        Olayı görüntüleyen TIR şoförü, daha sonra aracıyla bölgeden uzaklaştı. Etrafa saçılan cam parçaları nedeniyle sol elinin bileğinden hafif yaralanan şoförün ihbarıyla polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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