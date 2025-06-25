'Yol verme' tartışmasında TIR'a satırlı saldırı kamerada

Olayı görüntüleyen TIR şoförü, daha sonra aracıyla bölgeden uzaklaştı. Etrafa saçılan cam parçaları nedeniyle sol elinin bileğinden hafif yaralanan şoförün ihbarıyla polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabaha saatlerinde, ilçedeki Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen hafriyat TIR'ı ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen 2 kişi, araçtan inmesi için TIR şoförünü tehdit etti. Şoförün araçtan inmemesi üzerine şüpheliler otomobile dönüp bıçak ve satır aldı. Saldırganlardan biri TIR'ın camına satırla defalarca vurarak kırdı.

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