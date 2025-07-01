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        Hatay'da orman yangını 2'nci gününde

        HATAY'da dün başlayan ve büyüyerek 3 mahallede etkili olan yangında 1800 kişi evlerinden tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 06:30 Güncelleme: 01.07.2025 - 06:35
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        Hatay'da orman yangını 2'nci gününde
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        HATAY'da dün başlayan ve büyüyerek 3 mahallede etkili olan yangında 1800 kişi evlerinden tahliye edildi. Gece boyu karadan devam eden söndürme çalışmalarına günün aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale edilmeye başlandı.

        Yangın dün saat 11.30 sıralarında merkez Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'ndeki ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Oğlakören ve Üçgedik mahallelerine sıçradı. Sahada 450’den fazla araç ve 1250’den fazla personel müdahale edilmeye başlanan yangında 3 mahallede 200 ev boşaltıldı. Tahliye edilen 1800 kişi yurtlarda misafir edilirken, vatandaşlara ait hayvanlar ise güvenli bölgelerdeki ahırlarda koruma altına alındı. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verilirken, gece boyu söndürme çalışmalarına karadan 590 araç ve 1668 personel ile devam edildi.

        Öte yandan günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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