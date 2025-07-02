Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi (3)

        '4'ÜAĞIR 322 BİNADA HASAR TESPİTİ MEVCUT'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Afet Hasarları Tespiti Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez, Hatay'da orman yangınının ardından hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:16 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi (3)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        '4'ÜAĞIR 322 BİNADA HASAR TESPİTİ MEVCUT'

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Afet Hasarları Tespiti Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez, Hatay'da orman yangınının ardından hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Sezdirmez, "Hatay ilimizin Antakya ilçesinde 2 gün önce başlayan orman yangınları bugün itibarıyla kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğümüz ekipleri tarafından devam ediyor. Hasar tespit ekiplerimiz, ilk günden itibaren sahadaydı. 20 ekiple birlikte sahada yapılan çalışmalar dün itibarıyla son halini almaya başladı. Şu ana kadar 322 binada hasar tespiti mevcut. Bu binalardan 4 tanesinin ağır hasarlı, 23 tanede bağımsız birimin az hasarlı olarak tespiti gerçekleştirildi. 5 mahallemizde de çalışmalar yürütülüyor. Bugün akşam itibarıyla da hasar tespit çalışmalarını sonlandırmayı planlıyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı

        Benzer Haberler

        Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi (2)
        Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi (2)
        Hatay'daki orman yangınına müdahale eden itfaiyeciler kaldırım ve banklarda...
        Hatay'daki orman yangınına müdahale eden itfaiyeciler kaldırım ve banklarda...
        Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi
        Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi
        Hatay'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı
        Hatay'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı
        Hatay'daki orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi
        Hatay'daki orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi
        Bakan Yumaklı, Hatay'da orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı: (2)
        Bakan Yumaklı, Hatay'da orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı: (2)