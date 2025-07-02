Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi (3)

'4'ÜAĞIR 322 BİNADA HASAR TESPİTİ MEVCUT'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Afet Hasarları Tespiti Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez, Hatay'da orman yangınının ardından hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Sezdirmez, "Hatay ilimizin Antakya ilçesinde 2 gün önce başlayan orman yangınları bugün itibarıyla kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğümüz ekipleri tarafından devam ediyor. Hasar tespit ekiplerimiz, ilk günden itibaren sahadaydı. 20 ekiple birlikte sahada yapılan çalışmalar dün itibarıyla son halini almaya başladı. Şu ana kadar 322 binada hasar tespiti mevcut. Bu binalardan 4 tanesinin ağır hasarlı, 23 tanede bağımsız birimin az hasarlı olarak tespiti gerçekleştirildi. 5 mahallemizde de çalışmalar yürütülüyor. Bugün akşam itibarıyla da hasar tespit çalışmalarını sonlandırmayı planlıyoruz" dedi.