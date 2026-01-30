Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da çizgili sırtlan ve dağ ceylanı fotokapanla görüntülendi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan ve dağ ceylanı fotokapan kamerasıyla kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 17:41 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da çizgili sırtlan ve dağ ceylanı fotokapanla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan ve dağ ceylanı fotokapan kamerasıyla kayda alındı.

        Hatay Tabiatı Koruma Derneği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce yürütülen "Hatay'ın Eşsiz Canlıları: Dağ Ceylanı ve Çizgili Sırtlan Koruma Projesi" kapsamında Dağ Ceylanı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası'nda yaban hayatını görüntülemek ve kayıt altına almak için çeşitli noktalara fotokapan yerleştirildi.

        Çalışmalar kapsamında çizgili sırtlan ve dağ ceylanlarının davranış ve yaşam süreçleri takip edildi.

        Fotokapanla kaydedilen görüntülerde dağ ceylanlarının sürü halinde otlanması, çizgili sırtlanın ise yiyecek arayışı görüldü.

        Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öğünç, ABD merkezli Facebook sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, projenin önümüzdeki dönemde okullarda yürütülecek doğa eğitimi ve farkındalık çalışmalarıyla devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Dörtyol'da kumar operasyonu: 6 kişiye para cezası
        Dörtyol'da kumar operasyonu: 6 kişiye para cezası
        Hatay'da hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı
        Hatay'da hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı
        Antakya'da araçta captagon hap ele geçirildi: 2 tutuklama
        Antakya'da araçta captagon hap ele geçirildi: 2 tutuklama
        Hatay'da asayiş operasyonu: 6 kişi yakalandı
        Hatay'da asayiş operasyonu: 6 kişi yakalandı
        Hatay'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Hatay'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü