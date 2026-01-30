Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Tepehan Mahallesi'ndeki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
