Hatay'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Defne ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çekmece Mahallesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, itfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.