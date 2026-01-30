Habertürk
        Hatay'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Defne ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 30.01.2026 - 15:25 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:25
        Hatay'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Hatay'ın Defne ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.


        Çekmece Mahallesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, itfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

