Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        'Yol verme' tartışmasında TIR sürücüsüne satır ve bıçakla saldıran 2 kişi tutuklandı

        HATAY'ın Arsuz ilçesinde sürücülerin yol verme tartışmasında TIR'ın camını satırla kıran M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 22:04 Güncelleme: 10.07.2025 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yol verme' tartışmasında TIR sürücüsüne satır ve bıçakla saldıran 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'ın Arsuz ilçesinde sürücülerin yol verme tartışmasında TIR'ın camını satırla kıran M.Y. ile elinde bıçakla bekleyen E.Y., gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Olay, 25 Haziran'da ilçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan hafriyat TIR'ı ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen 2 kişi, araçtan inmesi için TIR şoförünü tehdit etti. Şoförün araçtan inmemesi üzerine şüpheliler otomobile dönüp bıçak ve satır aldı. Saldırganlardan biri TIR'ın camına satırla defalarca vurarak kırdı.

        Olayı görüntüleyen TIR şoförü, daha sonra aracıyla bölgeden uzaklaştı. Etrafa saçılan cam parçaları nedeniyle sol elinin bileğinden hafif yaralanan şoförün ihbarı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmada satır ile saldıran M.Y. ile bıçakla bekleyen E.Y.’nin kimlikleri tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan iki şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.Y. ile E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        Sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var
        Sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        "Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak"
        "Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak"
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
        Kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Murat Çalık yoğun bakımda

        Benzer Haberler

        Hatay'da kamyona zarar veren ve aracın önünde bıçakla bekleyen 2 kişi tutuk...
        Hatay'da kamyona zarar veren ve aracın önünde bıçakla bekleyen 2 kişi tutuk...
        Hatay Valisi Masatlı, restorasyonu süren tarihi valilik binası ve konutunda...
        Hatay Valisi Masatlı, restorasyonu süren tarihi valilik binası ve konutunda...
        Hatay'da rip akıntısına kapılan 2 kişi kurtarıldı
        Hatay'da rip akıntısına kapılan 2 kişi kurtarıldı
        Hatay'da asansörde mahsur kalan anne ile kızı itfaiye ekiplerince kurtarıld...
        Hatay'da asansörde mahsur kalan anne ile kızı itfaiye ekiplerince kurtarıld...
        Mersin'e atanan Başsavcı Ahmet Çelikkol Hatay'a veda etti
        Mersin'e atanan Başsavcı Ahmet Çelikkol Hatay'a veda etti
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk: Karaçay Barajı'nda 50-60 günlük s...
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk: Karaçay Barajı'nda 50-60 günlük s...