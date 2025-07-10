Hatayspor, Erzurum kampında hazırlıklarını sürdürdü
– ERZURUM'DA kampta olan Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı saha antrenmanıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etti.
– ERZURUM'DA kampta olan Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı saha antrenmanıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etti.
Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından pas drili ve çift kale maç çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü çift idmanla tamamlayacak. Daha sonra yarın sabah saatlerinde yapılacak antrenmanla sezon başı kampının ilk etabı tamamlanacak.
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