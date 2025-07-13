Hatay'da orman yangını (2)
YANGINKONTROL ALTINDAHatay'da Habibi Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
YANGINKONTROL ALTINDA
Hatay'da Habibi Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Zarar tespit çalışmalarının, soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacağı belirtildi.
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