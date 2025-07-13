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        Hatay'da orman yangını (2)

        YANGINKONTROL ALTINDAHatay'da Habibi Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:12 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:12
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        Hatay'da orman yangını (2)
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        YANGINKONTROL ALTINDA

        Hatay'da Habibi Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Zarar tespit çalışmalarının, soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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