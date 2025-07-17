Alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kamyonetle çarpıştı; kaza kamerada
HATAY'ın Arsuz ilçesinde alkollü sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ile kamyonet çarpıştı.
HATAY'ın Arsuz ilçesinde alkollü sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ile kamyonet çarpıştı. 3 kişi yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde 02.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. A.G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen S.R.'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde yaralanan sürücü A.G. ile A.A. ve İ.K.'yi hastaneye kaldırdı. 0.51 promil alkollü olduğu tespit edilen A.G.'ye cezai işlem uygulandı. Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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