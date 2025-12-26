Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da ağırlanan gazeteciler 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmaları inceledi

        Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen saha gezisine katılan basın mensupları, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yürütülen çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 18:11 Güncelleme: 26.12.2025 - 18:11
        Hatay'da ağırlanan gazeteciler 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmaları inceledi
        Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen saha gezisine katılan basın mensupları, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yürütülen çalışmaları inceledi.

        Kentte yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program öncesinde gazeteciler için saha gezisi düzenlendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonundaki etkinliğe katılan basın mensupları, restorasyon çalışmalarının sürdüğü tarihi Uzun Çarşı'yı gezdi.

        Kemal Paşa Caddesi'nde yeniden inşa edilen mimari yapıların tanıtıldığı gazeteciler, Atatürk Caddesi ve 75. Yıl Bulvarı'ndaki deprem konutlarını inceledi.

        - "İş yerlerimiz bitme aşamasına geldi"

        Uzun Çarşı esnaflarından Mehmet Gündüz, gazetecilere Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yerini kaybettiğini söyledi.

        Çarşıdaki restorasyonun bitmesini heyecanla beklediklerini dile getiren Gündüz, "Şu anki manzara bizi çok mutlu ediyor çünkü iş yerlerimiz bitme aşamasına geldi ve inşallah kısa zaman içerisinde herkes işinin başına dönecek." dedi.

        Gündüz, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük coşkuyla karşılayacaklarını belirtti.

        Zeynep Gülbol da 35 yıldır yakma yöntemiyle ahşap ürünler tasarladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "İnanılmaz mutluyum. Antakya'nın yeniden ayağa kalkması bizleri çok mutlu etti çünkü olmayan bir şehri yeniden yaratmak gerçekten çok zor. Daha önce buralar hep enkaz haldeydi. Şu an baktığınız zaman o kadar güzel ve ferah olmuş ki mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

