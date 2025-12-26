Bakan Kurum, Hatay'daki "Medya Buluşması"nda deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı: (2)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan dezenformasyona ilişkin, "Tüm iftiralara cevabımızı, 11 ilimizi ayağa kaldırarak, üretimde, istihdamda, ticarette yeniden şahlandırarak verdik." dedi.

Kurum, Antakya ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Medya Buluşması" programında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki vizyon projelerini anlattı.

Hatay'da afette yıkılan mahalleler ve caddelerin güncel hallerini paylaşan Kurum, "Bugün, burası umudun, direnişin ve dirilişin başkenti oldu. Burada bizim saklayacağımız, gizleyeceğimiz hiçbir şey yok. Göğsümüzü gere gere tüm Hatay'a, Türkiye'ye göstereceğimiz bir eser ortaya çıktı. 155 bin yeni yuvasıyla Hatay'ımız, parkları, bahçeleriyle yeniden ayağa kalktı." ifadelerini kullandı.

Kurum, Hatay'ın tarihi ve kültürel bölgeleri ile binalarının aslına uygun restore edildiğini, tamamlanan İskenderun Sahil Yolu'nun ise kente hizmet verdiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları paylaşan Kurum, "Azerbaycan Mahallesi'nde sadece evler değil her şey yok olmuştu. Altyapı yıkıldı, hatıralar, canlar... Bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin yerine umudun yeniden yeşerdiği Anka Konutları'mızı bitirdik ve vatandaşlarımıza teslim ettik." diye konuştu.

Kurum, Demirciler Çarşısı ve Tarihi Kapalı Çarşı'nın aslına uygun ihya edildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Oradaki meydanları, tarihi alanları Kahramanmaraş'ımıza yakışacak şekilde ayağa kaldırıyoruz. İnşallah 74 bin yeni yuvası, çarşıları, hanları, hamamları, ticaret merkezleriyle Maraş'ımız da medeniyet yürüyüşüne kaldığı yerden devam edecek." - Malatya Malatya'nın "kalbi" Bakırcılar Çarşısı'nın, Söğütlü Camisi, Valilik binası ve yeni meydanıyla artık daha güvenli ve huzurlu olduğunu vurgulayan Kurum, şu değerlendirmede bulundu: "Hem üretimi hem istihdamı hem de bölgedeki kalkınmayı burada inşallah devam ettireceğiz. 28 bin konutu yaptığımız İkizce bölgesi, Türkiye'deki birçok ilden, ilçeden büyük bir alan. Buradaki sosyal alanlarıyla birlikte Türkiye'nin en büyük şantiyesi. İnşallah bu çalışmalarla birlikte 79 bin konutuyla Battal Gazi'nin evlatları yeniden umutla, heyecanla, aşkla ayağa kalkmıştır." - Adıyaman

Kurum, Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin de şunları anlattı: "Sahabeler şehri Adıyaman'da saat 04.17'de meydandaki saat durmuştu. Biz burada sadece o meydandaki saati değiştirmedik Atatürk Caddesi'nden başlayıp İndere'deki konutlarımıza, oradaki Ulu Camisi restorasyonuna kadar tüm Adıyaman'ı baştan aşağı inşa ettik. Burası bomboştu, depremin 7. ve 8. günü burada tespitlerimizi yaptık. Dedik ki 'Burada tüm şehre hakim yeni bir uydu kent kuralım' ve dağları deldiğimiz, kırıcılarla günlerce aylarca çalıştığımız Adıyaman İndere projemizde sadece bu alanda 16 bin konutu, okulu, camisi, parkı bitirildi ve vatandaşlarımıza teslim edildi. Adıyaman'ımız da 44 bin yeni yuvasıyla küllerinden yeniden doğdu ve artık Türkiye Yüzyılı'na hazır." - Gaziantep ve diğer illerdeki çalışmalar Depremin ilk saatlerinde Gaziantep'te olduğunu anımsatan Kurum, "Hamdolsun artık o acıların yerini umut, mutluluk aldı ve milletimiz şu an burada huzurla, güvenle oturuyor. Büyük bir heyecanla söylüyorum ki 30 bin yeni yuvasıyla, bereketli iş yerleriyle Gaziantep'imiz de hüznün değil mutluluğun resmi olmuştur." dedi.

Bakan Kurum, 6 Şubat'taki afetten etkilenen diğer illerdeki konut çalışmalarını şöyle sıraladı: "Osmaniye'de de hem merkezde hem belirlediğimiz rezerv alanlarda konutlarımızı bitirdik. 12 bin yeni yuvasıyla Adana, 17 bin yeni eviyle 'kardeşliğin mührü' Diyarbakır, 14 bin konut yaptığımız Hazreti İbrahim'in emaneti Şanlıurfa'mız, 'Gakkoşlar şehri' Elazığ'ımızda yine 13 bin konut yaptık ve 3 bin yuvasıyla Serhat şehrimiz Kilis'imiz, bunun yanında Kayseri'de, Bingöl'de etkilenen konutları da hızlı şekilde tamamladık ve artık bu illerimiz Türkiye Yüzyılı'na tamamen hazırdır. 11 şehrin tamamında tarih yeniden yazılmış ve her şey aslında yeniden başlamıştır. Afet gününde hüzünle gözyaşı döktüğümüz o sokaklarda şimdi milletimizle beraber sevinç gözyaşı döktüren yüce Allah'a hamdediyorum." - Esnafa 43 bin yeni dükkan, kırsala 63 bin köy evi Konut projelerinin yanı sıra esnaf ve kırsal kalkınma için de önemli çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Kurum, "11 ilimizde inşa ettiğimiz konutların yanında 'Esnafımız bizim her şeyimiz' diyerek 43 bin yeni dükkan yaptık. Türkiye'nin çevre uzunluğuna denk gelen 11 bin kilometre altyapı projesi inşası gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kurum, şöyle devam etti: "Köylerimize gittik, 4 bin 333 köyde çalışma yaptık. İstedik ki kırsal kalkınma da sağlansın ve 63 bin köy evini de burada hamdolsun tamamladık, teslim ettik. Tüm bunlarla birlikte kırsal nüfusu korumak için de zora talip olduk ama bir taraftan da buraların aslına uygun şekilde inşasını gerçekleştirdik." - "Maalesef çok dezenformasyon yapıldı" Afetten sonraki dezenformasyona projelerle yanıt verdiklerini vurgulayan Bakan Kurum, şu değerlendirmede bulundu: "Bu süreç boyunca maalesef çok dezenformasyon yapıldı. Neler söylendi neler, yalanlar, iftiralar... Tüm iftiralara cevabımızı, 11 ilimizi ayağa kaldırarak, üretimde, istihdamda, ticarette yeniden şahlandırarak verdik. Allah'ın izniyle yarın itibarıyla Türkiye, asrın felaketini, asrın dayanışmasıyla tamamlamış ve artık şahlanış dönemine geçmiştir. Bu başarı, Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki Türkiye'nin, devletine güvenmekten asla vazgeçmeyen Türk milletinin başarısıdır. Bu başarı için Allah'a hamdediyoruz, liderimiz ve devletimizle gurur duyuyoruz. Bu milletin bir evladı olmaktan da onur duyuyoruz. Bu vesileyle bir kez daha bizden umudunu hiç kesmeyen afetzede kardeşlerime teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki asrın inşası, devletimizin gösterdiği büyük kararlılığın kanıtı olacak ve alnımızın akıyla verdiğimiz bu çetin imtihan gazetecilerin de tanıklığıyla artık tarihe bir kayıt olarak düşecek. Bu diriliş destanı da çocuklarımıza, evlatlarımıza, torunlarımıza inşallah bir rehber olacaktır."