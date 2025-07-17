Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Kamyonun restoran bahçesine düştüğü kaza kamerada

        HATAY'ın Antakya ilçesinde kamyonun 8 metre yükseklikten restoranın bahçesine düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonun restoran bahçesine düştüğü kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'ın Antakya ilçesinde kamyonun 8 metre yükseklikten restoranın bahçesine düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, 14 Temmuz'da gece saatlerinde Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 31 AKS 103 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak 8 metre yükseklikten bir restoranın bahçesine düştü. Kazada kamyonun çarptığı 1 kişi ile M.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Şarköy yangınından geriye kalan...
        Şarköy yangınından geriye kalan...
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı

        Benzer Haberler

        Alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kamyonetle çarpıştı; kaza...
        Alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kamyonetle çarpıştı; kaza...
        Hatay'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Hatay'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Hatayspor hazırlık maçında Vanspor'u 1-0 mağlup etti
        Hatayspor hazırlık maçında Vanspor'u 1-0 mağlup etti
        Hatay mutfağının lezzetleri Çin'de düzenlenen festivalde tanıtıldı
        Hatay mutfağının lezzetleri Çin'de düzenlenen festivalde tanıtıldı
        Samandağ'da çocuklar için "Yaz Seninle Güzel" etkinliği düzenlendi
        Samandağ'da çocuklar için "Yaz Seninle Güzel" etkinliği düzenlendi
        Uzmanından rip akıntısına kapılanlara uyarı: Panik yapmayın
        Uzmanından rip akıntısına kapılanlara uyarı: Panik yapmayın