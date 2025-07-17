Kamyonun restoran bahçesine düştüğü kaza kamerada

Kaza, 14 Temmuz'da gece saatlerinde Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 31 AKS 103 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak 8 metre yükseklikten bir restoranın bahçesine düştü. Kazada kamyonun çarptığı 1 kişi ile M.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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