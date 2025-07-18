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        Hatayspor, Kayseri'de güç depoladı

        – HATAYSPOR, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sezon başı kamp hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:40
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        Hatayspor, Kayseri'de güç depoladı
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        – HATAYSPOR, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı antrenmanla sezon başı kamp hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat 50 dakika süren antrenmanda kuvvet, 5’e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar öğleden sonrayı dinlenerek geçirerek Gaziantep FK ile yapılacak hazırlık maçının saatini bekleyecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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