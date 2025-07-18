Hatayspor, Kayseri'de güç depoladı

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat 50 dakika süren antrenmanda kuvvet, 5’e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar öğleden sonrayı dinlenerek geçirerek Gaziantep FK ile yapılacak hazırlık maçının saatini bekleyecek.

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