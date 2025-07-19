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        Ağır hasarlı binaya girip yavru köpeği kurtardı

        HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde hayvansever İbrahim Göçer (33), ağır hasarlı binaya girip mahsur kalan yavru köpeği kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:52 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:55
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        Ağır hasarlı binaya girip yavru köpeği kurtardı
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        HATAY’ın Kırıkhan ilçesinde hayvansever İbrahim Göçer (33), ağır hasarlı binaya girip mahsur kalan yavru köpeği kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde ağır hasarlı 5 katlı binada bir yavru köpeğin mahsur kaldığı fark edildi. Köpeği fark eden kişilerin haber verdiği hayvansever İbrahim Göçer, binaya gelip içeri girdi. Göçer, kısa sürede ulaştığı yavru köpeği bulunduğu yerden alıp güvenli bir noktaya taşıdı. Yavru köpeği kucağına alıp binadan çıkan Göçer’in o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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