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        Hatay'da yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluşmaya başladı

        HATAY'IN Samandağ ilçesinde yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları, denizle buluşmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 19:44 Güncelleme: 19.07.2025 - 19:50
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        Hatay'da yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluşmaya başladı
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        HATAY'IN Samandağ ilçesinde yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları, denizle buluşmaya başladı.

        Samandağ sahilinde saat 17.30 yuvalarından çıkan onlarca kaplumbağa yavrusu, kumlar üzerinde ilerleyerek Akdeniz’in serin sularına kavuştu. O anlara tanıklık eden vatandaşlar, yavruların yolculuğunu cep telefonlarıyla görüntüledi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan yeşil deniz kaplumbağalarının korunması için bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile gönüllüler tarafından nöbet tutulduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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